Срочнооо! Русский язык

Гость: Гость:

1.Над моей головой тревожно бились листья клёна, но не сверкали от лучей солнца, а бледно рисовались на тёмно синем небе(Однородные сказуемые: Бились,сверкали,рисовались.). 2.Зима чувствовалась во всём коротком дне,запахе снега и рано зажигавшихся сигнальных огнях(Однородные дополнения: Во дне,запахе и огнях). 3.Темно.Нет огней ни на палубе,ни на мачтах, ни кругом в море(Однородные обстоятельства: ни на палубе,ни на мачтах,ни в море). 4.Конёк на крыше,посуда,игрушки-словом всё сделано из дерева(Однородные дополнения: Конёк, посуда, игрушки).