Как вам записать задания чтоб был чёткий ответ

Окружающий мир
Как вам записать задания чтоб был чёткий ответ
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Гость:
Ну как бы ты можешь сфотографировать задание
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