В пакете 10 желтых перцев это на 5 перцев больше чем красных , сколько красных перце?? в пакете
Математика
В пакете 10 желтых перцев это на 5 перцев больше чем красных , сколько красных перце?? в пакете
Ответ(ы):
Гость:
5 перцев в пакете. 10 - 5 ≡ 5
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