Помогите пожалуйста 1) Существует ли треугольник со сторонами, равными 2см, 3см и 5??м 2) Сравните стороны треугольника АВС, если угол А gt; угол Вgt; угол С 3) Могут ли стороны треугольника относиться как: 2:3:5?

Геометрия

Помогите пожалуйста 1) Существует ли треугольник со сторонами, равными 2см, 3см и 5??м 2) Сравните стороны треугольника АВС, если угол А gt; угол Вgt; угол С 3) Могут ли стороны треугольника относиться как: 2:3:5?

Автор: Гость