Помогите пожалуйста 1) Существует ли треугольник со сторонами, равными 2см, 3см и 5??м 2) Сравните стороны треугольника АВС, если угол А gt; угол Вgt; угол С 3) Могут ли стороны треугольника относиться как: 2:3:5?
Геометрия
Помогите пожалуйста 1) Существует ли треугольник со сторонами, равными 2см, 3см и 5??м 2) Сравните стороны треугольника АВС, если угол А gt; угол Вgt; угол С 3) Могут ли стороны треугольника относиться как: 2:3:5?
Ответ(ы):
Гость:
1) нет, т.к. 2 + 3 = 5, а по неравенству треугольника должно быть так: 2 + 3 > 5 2) ВС > AC > AB 3) нет, напр., пункт 1).
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