Мастерская получила 700м шелка.из 2\7 полученной ткани сшили халаты, а из 2\5 полученн??й ткани сшили платья. На сколько метров ткани больше израсходовали чем осталось?

Математика

Мастерская получила 700м шелка.из 2\7 полученной ткани сшили халаты, а из 2\5 полученн??й ткани сшили платья. На сколько метров ткани больше израсходовали чем осталось?

Автор: Гость