Мастерская получила 700м шелка.из 2\7 полученной ткани сшили халаты, а из 2\5 полученн??й ткани сшили платья. На сколько метров ткани больше израсходовали чем осталось?
Математика
Мастерская получила 700м шелка.из 2\7 полученной ткани сшили халаты, а из 2\5 полученн??й ткани сшили платья. На сколько метров ткани больше израсходовали чем осталось?
Ответ(ы):
Гость:
700 27=200 700 25 =240 200+240=440 700-440=260
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