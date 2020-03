Помогите перевести The Great Escape Part 2 вот The next morning there were a lot of tourists with cameras in the Tower. это п??рвое предложение найдите до конца весь текст и перевидите плизз 5 класс)))

Английский язык

Помогите перевести The Great Escape Part 2 вот The next morning there were a lot of tourists with cameras in the Tower. это п??рвое предложение найдите до конца весь текст и перевидите плизз 5 класс)))

Автор: Гость