Помогите пожалуйста написать сочинение на тему зимние каникулы на немецком)

Dieser Winterferien verbrachte ich in der Stadt. Begann Urlaub ein paar Tage vor Neujahr, und es schien mir, dass sie eine sehr lange Zeit zu gehen. Kurz bevor das neue Jahr hat viel Schnee gefallen, die den Winter gemacht, vor allem, fabelhafte Aussicht. Wir feierten Neujahr zu Hause mit der ganzen Familie. Und obwohl ich in den Märchen nicht glauben, ich würde eine Art von Wunder oder Magie mögen. Und so geschah es! Vielmehr war es ein merkwürdiger Zufall. An diesem Tag, als am Vorabend des Feiertages für eine lange Zeit meine Mutter in der Küche beschäftigt war, und wir sind mit Dad Weihnachtsbaum verkleidet, klingelte es an der Tür plötzlich. Wir warteten auf den Großeltern, so lief ich die Tür zu öffnen. Sie sah durch das Guckloch und konnte nicht glauben, meine Augen. Hinter der Tür stand einem roten Mantel einen echten Weihnachtsmann in und einen großen Bart und in der Nähe von Maiden mit blonden Zöpfen. Warum habe ich sofort wahr gedacht, weil es das letzte Mal war schlecht als Papst verkleidet. Viel einfacher, als es sein könnte. Santa Claus und Snow Maiden waren Schauspieler, die falsche Wohnung waren, aber die Magie Süßigkeiten ich noch gewonnen. Die ersten Januartagen die Winterferien waren sehr sonnig und frostig. In jenen Tagen war es groß in der Straße zu gehen und eine Vielzahl von Winter-Spaß-Spiele spielen. Um jedoch einen Schneemann zu machen ist nicht möglich, da in einem solchen kalten Wetter Schnee gedreht lose und nicht klebrig. Nach einem solchen Spaß zu Fuß, vor allem, es war schön, zu Hause zu sein, wo ich für meine Mutter warmes Mittagessen wartete. Am Abend lesen wir und Dad Bücher und spielte ein Brettspiel, das viel interessanter an den Computer war.