Приведите пример доброго дела из истории России.
Обществознание
Приведите пример доброго дела из истории России.
Ответ(ы):
Гость:
Иван Калита щедро раздавал милостыню в дни церковных праздников; по приказу Владимира Святославича в Киеве накрывались столы с едой для огромного количества людей, независимо от происхождения. По указу Бориса Годунова во время голода 1601-1603 гг. для голодающих были открыты царские зернохранилища.
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