Степан і олексій за 3 дні з'їли 120 маленьких льодяняків .скільки цукерок з'їв кожен ??з них за 1 день,якщо кожного дня вони з'їдали однакову кількість льодяників

Математика

Степан і олексій за 3 дні з'їли 120 маленьких льодяняків .скільки цукерок з'їв кожен ??з них за 1 день,якщо кожного дня вони з'їдали однакову кількість льодяників

Автор: Гость