Степан і олексій за 3 дні з'їли 120 маленьких льодяняків .скільки цукерок з'їв кожен ??з них за 1 день,якщо кожного дня вони з'їдали однакову кількість льодяників

Математика
Степан і олексій за 3 дні з'їли 120 маленьких льодяняків .скільки цукерок з'їв кожен ??з них за 1 день,якщо кожного дня вони з'їдали однакову кількість льодяників
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)120:3=40(цукерок)-за 1 день 2)40:2=20(цукерок)-каждый
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