Что означает фамилия Хайретдинова
Литература
Что означает фамилия Хайретдинова
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Фамилия Хайретдинов ведет свое начало от мусульманского мужского имени Хайретдин, которое в переводе с арабского означает «благодетельный, добрый слуга религии».
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