В старину у каждой хозяйки был свой любимый способ готовить блины. узнай домашний рецепт приготовления блинов запиши его и расскажи о нем одноклассникам помогите пожауста

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Для приготовления блинов по домашнему рецепту моей мамы вам понадобятся следующие ингредиенты: 1) 0,5 литров теплого молока; 2) 5 с горкой столовых ложек просеянной муки; 3) 3 яйца; 4) 1 столовая ложка сахара; 5) щепотка соли; 6) ¼ чайной ложки ванилина; 7) 1 столовая ложка растительного масла. Перемешайте все сухие ингредиенты (мука, сахар, соль и ванилин), а затем добавьте яйца. После этого, вливая тонкой струйкой теплое молоко, замешайте тесто. Добавьте растительное масло и поставьте тесто «отдыхать» на 20 минут. Спустя 20 минут блинчики можно жарить на хорошо разогретой сковородке. Они получаются тонкие и ажурные. Можно смазать их маслом или сделать с начинкой (грибной, творожной, мясной). Я люблю их кушать с малиновым вареньем. Приятного аппетита!