Нужный совет просклонять

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Нужный совет просклонять
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Им. нужный совет род. нужного совета дат. нужному совету вин. нужный совет твар. нужным советом пред.  о нужном совете
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