Номер 722 умоляю!!!!20 баллов!!!
Математика
Номер 722 умоляю!!!!20 баллов!!!
Ответ(ы):
Гость:
2,5-2-b= 0,5-b 2,5b-2b-b= - 0,5b 18-28-n= - 10-n 18n-28n-n= - 11n -m+b+m+2b=3b a-b-2a-3b= 4b-a n+m+n+n-4n= m-n a-2b-5a+7b= 5b-4a
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