Написать отзыв о прочитанной сказки Куприн синяя звезда

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Светлая, добрая сказка, от которой становится тепло на душе. Что такое красота? Всего лишь навязанный стереотип, гораздо важнее такие вечные ценности как доброта, чуткость, терпение, способность помогать ближним. В стране очень красивых людей родилась уродливая принцесса, во всяком случае она им такой казалось, потому что не была похожа на них. Никто из них не смог полюбить ее по настоящему...Но в один прекрасный день принцесса спасает принца из другого королевства, которому она кажется прелестным ангелом, ведь сам принц оказался из королевства некрасивых людей. Вот такие проделки судьбы. Все познается в сравнении, в вопросах красоты, в прочем как и в остальном тоже, нет однозначного ответа, что есть истина, у каждого из нас свой ответ. И как эпилог хочется сказать, не красота спасет мир, но любовь!