Стороны угла касаются окружности. Точки касания являются концами двух дуг, одна и?? которых равна 160 градусам.Найдите величину угла.
Геометрия
Стороны угла касаются окружности. Точки касания являются концами двух дуг, одна и?? которых равна 160 градусам.Найдите величину угла.
Ответ(ы):
Гость:
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