Нужна помощь в написании сочинения по теме уроки доброты

Гость: Гость:

Доброта в нашей жизни очень нужна! Еслиб не было добрых людей, то у тебя бы не было б друзей! Люди нелюбят злых! Надо делиться, Помогать, хвалить, не умничать! Счас очень мало добрых людей, в нашей жизни надо чтоб каждый человек был хоть чуточку добрее! Запомните если ты добрый то и люди будут к тебе добры ! Будте добрыми, это важно!