Нужна помощь в написании сочинения по теме уроки доброты
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Нужна помощь в написании сочинения по теме уроки доброты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доброта в нашей жизни очень нужна! Еслиб не было добрых людей, то у тебя бы не было б друзей! Люди нелюбят злых! Надо делиться, Помогать, хвалить, не умничать! Счас очень мало добрых людей, в нашей жизни надо чтоб каждый человек был хоть чуточку добрее! Запомните если ты добрый то и люди будут к тебе добры ! Будте добрыми, это важно!
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