Сумма внутренних накрест лежащих углов при пересечении двух параллельных прямых треттей равна 80. чему равен каждый из углов

Геометрия

Сумма внутренних накрест лежащих углов при пересечении двух параллельных прямых треттей равна 80. чему равен каждый из углов

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