Нужна ваша помощь номер 7

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12550 кг = 125 ц 50 кг = 12 т 5 ц 50 кг 145200кг = 145 ц 200 кг = 145 т 2 ц 100853 кг = 1008 ц 53 кг = 100 т 8 ц 53 кг 696000 кг = 6960 ц = 696 т 70000 кг = 700 ц = 70 т 345509 кг = 3455 ц 9 кг =345 т 5 ц 9 кг