(X-5)²-16 решите плиз
Математика
(X-5)²-16 решите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскроем выражение в уравнении (x−5)^2−16=0 Получаем квадратное уравнение x^2−10x+9=0 D = b^2 - 4 * a * c = (-10)^2 - 4 * (1) * (9) = 64 Т.к. D > 0, то уравнение имеет два корня. x1 = (-b + √(D)) / (2*a) x2 = (-b - √(D)) / (2*a) x1=9 x2=1 ответ: 1 и 9 являются корнями данного ур-я
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