Самый большой в мире самосвал может перевозить 360 т груза за один рейс. Сколько самосвалов грузоподъёмностью 5 т потребовалось бы для перевозки груза, составляющего 4/9 грузоподъёмности самосвала гиганта?

Математика
Самый большой в мире самосвал может перевозить 360 т груза за один рейс. Сколько самосвалов грузоподъёмностью 5 т потребовалось бы для перевозки груза, составляющего 4/9 грузоподъёмности самосвала гиганта?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 360*4/9= 160(т) нужно перевезти 2) 160:5=32(шт) Ответ 32 грузовика потребовалось бы
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