Самый большой в мире самосвал может перевозить 360 т груза за один рейс. Сколько самосвалов грузоподъёмностью 5 т потребовалось бы для перевозки груза, составляющего 4/9 грузоподъёмности самосвала гиганта?

Математика

Самый большой в мире самосвал может перевозить 360 т груза за один рейс. Сколько самосвалов грузоподъёмностью 5 т потребовалось бы для перевозки груза, составляющего 4/9 грузоподъёмности самосвала гиганта?

Автор: Гость