Чем была шинель для Бошмачника?
Литература
Чем была шинель для Бошмачника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта шинель была последней возможностью Акакия Акакиевича сделать свою жизнь хоть немного краше, но её отняли... если бы эти бандиты знали что перетерпел этот бедный маленький человек, они наверняка сказали бы: "Иди, пожалуйста. Смотришь на тебя и видно, что ты на столько бедный" Эта шинель стала последним шансем пожить в прямом и переносном смысле...
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