В Мышкине ребята побывали в 3 музеях: музее ремесел, музее Мыши и краеведческом. в первом и втором музеях по 2 зала, а в краеведческом 4, и в каждом из этих залов экскурсия проходила за одно и то же время. Сколько времени прове...

Математика

В Мышкине ребята побывали в 3 музеях: музее ремесел, музее Мыши и краеведческом. в первом и втором музеях по 2 зала, а в краеведческом 4, и в каждом из этих залов экскурсия проходила за одно и то же время. Сколько времени провели ребята в каждом музее, если всего они пробыли там 120 мин? Решение не надо, составьте условие задачи пожалуйста

Автор: Гость