В Мышкине ребята побывали в 3 музеях: музее ремесел, музее Мыши и краеведческом. в первом и втором музеях по 2 зала, а в краеведческом 4, и в каждом из этих залов экскурсия проходила за одно и то же время. Сколько времени прове...
Математика
В Мышкине ребята побывали в 3 музеях: музее ремесел, музее Мыши и краеведческом. в первом и втором музеях по 2 зала, а в краеведческом 4, и в каждом из этих залов экскурсия проходила за одно и то же время. Сколько времени провели ребята в каждом музее, если всего они пробыли там 120 мин? Решение не надо, составьте условие задачи пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2+4=6 2) 120÷6=20 Ответ 20 мин
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