Чему учат нас придания и былины?
Литература
Чему учат нас придания и былины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доброте, смелости, мужеству, патриотизму, трудолюбию, защите своей родины, милосердию, помощи другим, дать добрый совет, любви, справедливости, честности.
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