Укажите представителем какого класса червей является молочная планария

Биология
Укажите представителем какого класса червей является молочная планария
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молочная планария относится классу - Ресничные черви
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