Решил задачу. Два поезда идут навстречу друг к другу со станций расстояние между которыми 385км первый поезд вышел на 2ч раньше со скоростью 53км|ч поезда встретились через 3ч после выхода второго поезда найди скорость 2 поезда

Гость: Гость:

Расстояние 385 км.расстояние 385 км. поезда встретились через 3 часа. первый выехал на 2 часа раньше, чем второй. второй шел 3 часа, первый шел 3+2=5 часов. скорость первого 53 км/ч. за 5 часов он прошел 53*5=265 км. второму надо до встречи пройти 385-265=120 км. (как мы знаем, за 3 часа). значит, он шел со скоростью 120:3=40 км/ч.