Из 2 кубиков с размером 9 сантиметров сложили параллелепипед каковы размеры парал??елепипеда длина ширина высота
Математика
Из 2 кубиков с размером 9 сантиметров сложили параллелепипед каковы размеры парал??елепипеда длина ширина высота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим площадь одной грани кубика -- 54/6=9см2, затем находим длину стороны кубика -- квадратный корень из 9=3см. Обьем одного кубика равен -- 3*3*3=27см3. Теперь находим из какого количества кубиков состоит параллелепипед -- 7*6*4=168 кубиков. Объём параллелепипеда равен -- 168к. * 27см3 = 4536см3
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