В равнобокой трапеции, высота опущенная из вершины на большее основание, делит ег?? на два отрезка, один из которых равен полусумме оснований, а другой- полуразности оснований. Найти основания трапеции

Геометрия

В равнобокой трапеции, высота опущенная из вершины на большее основание, делит ег?? на два отрезка, один из которых равен полусумме оснований, а другой- полуразности оснований. Найти основания трапеции

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