4^x+1=64 (2/3)^x=27/8 4^x+1+4^x=320 Помогите решить!!!срочно!
Математика
4^x+1=64 (2/3)^x=27/8 4^x+1+4^x=320 Помогите решить!!!срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4^(x+1)=64 4^(x+1)=4^3 x+1=3 x=2 (2/3)^x=27/8 (2/3)^x=(3/2)^3 (2/3)^x=(2/3)^(-1) x=-1 4^(x+1)+4^x=320 4^x*(4+1)=320 4^x=320:5 4^x=64 4^x=4^3 x=3
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