Что такое деграфический кризис
География
Что такое деграфический кризис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Демографический кризис – это нарушение воспроизводства населения, угрожающее его существованию (как убыль населения – депопуляция и перенаселение)
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