Составь из слова виноград слово которое обозначает существительное среднего род?? аканчивающееся на две гласные буквы
Русский язык
Составь из слова виноград слово которое обозначает существительное среднего род?? аканчивающееся на две гласные буквы
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Гость:
Это слово Радио-существ.,ср.рода.,оканчивается на две гласные
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