Составь из слова виноград слово которое обозначает существительное среднего род?? аканчивающееся на две гласные буквы

Русский язык
Составь из слова виноград слово которое обозначает существительное среднего род?? аканчивающееся на две гласные буквы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово Радио-существ.,ср.рода.,оканчивается на две гласные
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