Образуйте формы множественного числа данных слов .Если у слова нет формы множественного числа, объясните, почему. Подумайте, у каких слов и как изменяется лексическое значение при образовании формы множественного числа. Масло...

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Образуйте формы множественного числа данных слов .Если у слова нет формы множественного числа, объясните, почему. Подумайте, у каких слов и как изменяется лексическое значение при образовании формы множественного числа. Масло,зло,листва, снег, помело,сметана, дно,независимость.

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