Образуйте формы множественного числа данных слов .Если у слова нет формы множественного числа, объясните, почему. Подумайте, у каких слов и как изменяется лексическое значение при образовании формы множественного числа. Масло...
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Образуйте формы множественного числа данных слов .Если у слова нет формы множественного числа, объясните, почему. Подумайте, у каких слов и как изменяется лексическое значение при образовании формы множественного числа. Масло,зло,листва, снег, помело,сметана, дно,независимость.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масло-масла зло-нет мн.ч. листва-нет мн.ч. снег-снега помело-форма есть,но на странная-помелья и обозначает еще другой предмет сметана-(много) сметан дно-нет мн.ч. независимость-независимости
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