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Помогите решить два х в квадрате
Алгебра
Помогите решить два х в квадрате
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2х^2=0 х=0 ..................
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