Почему почки главный орган выделения
Биология
Почему почки главный орган выделения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через них проходит вся жидкость в организме,отделяется нужные и не нужные вещества, а ненужные выделяются
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