Куля масою 10 кг і радіусом 0.2 м обертається навколо осі, що проходить через ії цент??. Рівняння обертового руху куля має вигляд ф(фі)=5+4t^2-t^2. За яким законом змінюється момент сил, що діє на кулю? Яке значення набуде моме...

Физика

Куля масою 10 кг і радіусом 0.2 м обертається навколо осі, що проходить через ії цент??. Рівняння обертового руху куля має вигляд ф(фі)=5+4t^2-t^2. За яким законом змінюється момент сил, що діє на кулю? Яке значення набуде момент сил через 1 секунду після початку руху?

Автор: Гость