Куля масою 10 кг і радіусом 0.2 м обертається навколо осі, що проходить через ії цент??. Рівняння обертового руху куля має вигляд ф(фі)=5+4t^2-t^2. За яким законом змінюється момент сил, що діє на кулю? Яке значення набуде моме...
Физика
Куля масою 10 кг і радіусом 0.2 м обертається навколо осі, що проходить через ії цент??. Рівняння обертового руху куля має вигляд ф(фі)=5+4t^2-t^2. За яким законом змінюється момент сил, що діє на кулю? Яке значення набуде момент сил через 1 секунду після початку руху?
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