Какой объем ацетилена образуется при дегидрисовании 40 грамм метана, содержащего 5% примесей
Химия
Какой объем ацетилена образуется при дегидрисовании 40 грамм метана, содержащего 5% примесей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2CH4 = C2H2 + 3H2 m(CH4)ч = 40*0,95 = 38 г n(CH4) = m/M = 38/16 = 2,375 моль n(C2H2) = 2,375/2 = 1,1875 моль V(C2H2) = n*Vм = 1,1875*22,4 = 26,6 л
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