Придумать не большой рассказ 1, Сначала,сделал,рама,лист,бумага 2,Потом,приклеил хвост привязал,нитка 3,Наконец,запустил,змей высоко взлетел.
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Придумать не большой рассказ 1, Сначала,сделал,рама,лист,бумага 2,Потом,приклеил хвост привязал,нитка 3,Наконец,запустил,змей высоко взлетел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала он сделал раму из листа бумаги. Потом приклеил хвост и привязал к нему нитку. Наконец, он запустил змея. Он высоко взлетел.
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