Опишите, что собой представляет извержение вулкана
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Опишите, что собой представляет извержение вулкана
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Извержение вулкана — процесс выброса вулканом на земную поверхность раскалённых обломков, пепла, излияние магмы, которая, излившись на поверхность, становится лавой. Извержение вулкана может иметь временной период от нескольких часов до многих лет. Как-то так...
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