Сравни 1дм,... 1см 2дм...10см 9дм...9см 1дм8см....16см 1дм5см... 5дм 1дм1см...10см 20см...6дм 19см...3дм 10см...8дм
Математика
Сравни 1дм,... 1см 2дм...10см 9дм...9см 1дм8см....16см 1дм5см... 5дм 1дм1см...10см 20см...6дм 19см...3дм 10см...8дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм⇒1см 2дм⇒10см 9дм⇒9см 1дм8см⇒16см 1дм5см⇒5дм 1дм1см⇒10см 20см←6дм 19см←3дм 10см←8дм
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