Самый большой в мире самосвал может перевозить 360т груза за один раз. Сколько само??валов грузоподъемностью 5 т потребовалось бы для перевозки груза составляющего 4/9 грузоподьемности самосвала гиганта? Сколько 10 ионных самос...

Математика
Самый большой в мире самосвал может перевозить 360т груза за один раз. Сколько само??валов грузоподъемностью 5 т потребовалось бы для перевозки груза составляющего 4/9 грузоподьемности самосвала гиганта? Сколько 10 ионных самосвалов потребовалось бы для перевозки той же массы груза?
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Русский язык
Придумать не большой рассказ 1, Сначала,сделал,рама,лист,бумага 2,Потом,приклеил хвост привязал,нитка 3,Наконец,запустил,змей высоко взлетел.
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