Самый большой в мире самосвал может перевозить 360т груза за один раз. Сколько само??валов грузоподъемностью 5 т потребовалось бы для перевозки груза составляющего 4/9 грузоподьемности самосвала гиганта? Сколько 10 ионных самос...
Математика
Самый большой в мире самосвал может перевозить 360т груза за один раз. Сколько само??валов грузоподъемностью 5 т потребовалось бы для перевозки груза составляющего 4/9 грузоподьемности самосвала гиганта? Сколько 10 ионных самосвалов потребовалось бы для перевозки той же массы груза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Должно быть правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Английский язык
Другие предметы
Математика
Сравни 1дм,... 1см 2дм...10см 9дм...9см 1дм8см....16см 1дм5см... 5дм 1дм1см...10см 20см...6дм 19см...3дм 10см...8дм