Самый большой в мире самосвал может перевозить 360т груза за один раз. Сколько само??валов грузоподъемностью 5 т потребовалось бы для перевозки груза составляющего 4/9 грузоподьемности самосвала гиганта? Сколько 10 ионных самос...

Математика

Самый большой в мире самосвал может перевозить 360т груза за один раз. Сколько само??валов грузоподъемностью 5 т потребовалось бы для перевозки груза составляющего 4/9 грузоподьемности самосвала гиганта? Сколько 10 ионных самосвалов потребовалось бы для перевозки той же массы груза?

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