1/4*x равно8!!!!!!!!!!!!!!
Математика
1/4*x равно8!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4*х = 8 х = 8*4 х = 32 получается 32
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