Сообщение о том что коля в компьютерном классе работает за 4 компьютером несет 3 бита информации.Сколько компьютеров в компьютермон классе?

Информатика

Сообщение о том что коля в компьютерном классе работает за 4 компьютером несет 3 бита информации.Сколько компьютеров в компьютермон классе?

Автор: Гость