Сообщение о том что коля в компьютерном классе работает за 4 компьютером несет 3 бита информации.Сколько компьютеров в компьютермон классе?
Информатика
Сообщение о том что коля в компьютерном классе работает за 4 компьютером несет 3 бита информации.Сколько компьютеров в компьютермон классе?
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