Решить неравенство √(х-3) gt; х-5

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Иррациональное неравенство со знаком "больше" сводится к совокупности двух систем: когда правая часть неравенства отрицательна, достаточно, чтобы корень из левой части был определен (выражение под корнем >=0)))... когда левая часть неравенства неотрицательна, необходимо, чтобы подкоренное выражение было больше квадрата правой части...