Помогите плжалуйста номер119
Русский язык
Помогите плжалуйста номер119
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. не стригли (чего,что)волос(винительный падеж) ждёт(как)довно ждёт(кого)нас берет(что)ножницы(вин.падеж) режет(что?)волос(вин.пад.) режет(где)тут режет(где)там смотри-ка(куда,во что?)в зеркало(вин.пад) похож(когда?)теперь В основном слова в этом тексте встретились в Винительном падеже.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В равнобокой трапеции, высота опущенная из вершины на большее основание, делит ег?? на два отрезка, один из которых равен полусумме оснований, а др...
Математика
Информатика
Сообщение о том что коля в компьютерном классе работает за 4 компьютером несет 3 бита информации.Сколько компьютеров в компьютермон классе?