Помогите плжалуйста номер119

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Помогите плжалуйста номер119
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. не стригли (чего,что)волос(винительный падеж) ждёт(как)довно ждёт(кого)нас берет(что)ножницы(вин.падеж) режет(что?)волос(вин.пад.) режет(где)тут режет(где)там смотри-ка(куда,во что?)в зеркало(вин.пад) похож(когда?)теперь В основном слова в этом тексте встретились в Винительном падеже.
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