Помогите плжалуйста номер119

Гость: Гость:

1. не стригли (чего,что)волос(винительный падеж) ждёт(как)довно ждёт(кого)нас берет(что)ножницы(вин.падеж) режет(что?)волос(вин.пад.) режет(где)тут режет(где)там смотри-ка(куда,во что?)в зеркало(вин.пад) похож(когда?)теперь В основном слова в этом тексте встретились в Винительном падеже.