Помогите пожалуйста!!!! Надо записать на языке Паскаль !!! Задание следующее: Высота прямой призмы,в основании которой лежит правильный шестиугольник , изменяется от 2 до 10 см с шагом 4см , а сторона шестиугольника -от 2 до ...

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Помогите пожалуйста!!!! Надо записать на языке Паскаль !!! Задание следующее: Высота прямой призмы,в основании которой лежит правильный шестиугольник , изменяется от 2 до 10 см с шагом 4см , а сторона шестиугольника -от 2 до 1 см шагом 0,4см . Получить таблицу изменения объёма призмы V

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