Слово з трьома суфіксами

Українська мова
Слово з трьома суфіксами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заболеваемость,пятерочник,прочувствованность. Все эти слова имеют три суфикса
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