Слово з трьома суфіксами
Українська мова
Слово з трьома суфіксами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заболеваемость,пятерочник,прочувствованность. Все эти слова имеют три суфикса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 2 кубиков с размером 9 сантиметров сложили параллелепипед каковы размеры парал??елепипеда длина ширина высота
Русский язык
Геометрия
В равнобокой трапеции, высота опущенная из вершины на большее основание, делит ег?? на два отрезка, один из которых равен полусумме оснований, а др...
Математика