Составте пж рассказ или диалог по этой картинке на казахском языке

Қазақ тiлi
Составте пж рассказ или диалог по этой картинке на казахском языке
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Гость:
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