Составте пж рассказ или диалог по этой картинке на казахском языке
Қазақ тiлi
Составте пж рассказ или диалог по этой картинке на казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мас прирппппмроршгпагвианвиспыиснагвыиснвгрыисЫВГСАВЫРАМГШвысмнгвысивнгсиныгвси ывгнми внгамингвамв
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите пожалуйста!!!! Надо записать на языке Паскаль !!! Задание следующее: Высота прямой призмы,в основании которой лежит правильный шестиуг...
Английский язык
Українська мова
Математика
Из 2 кубиков с размером 9 сантиметров сложили параллелепипед каковы размеры парал??елепипеда длина ширина высота
Русский язык