Через мост длинной 10 м поезд , что двигалс с скоростью 10 м\с проезжает за 1 минуту. У??нать длинну поезда
Физика
Через мост длинной 10 м поезд , что двигалс с скоростью 10 м\с проезжает за 1 минуту. У??нать длинну поезда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В минуте 60 секунд, так как за секунду он проезжает 10 м, мы время умножаем на расстояние пройденную за секунду. 60*10=600 ответ 600 длина поезда
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