Помогите! Срочно с задачей! В школе были младшие и старшие классы. Старших классов всего 9, а младших 11. В младших классах всего 987 учеников, а в старшых 523 это половина старших классов. Директор выгнал 2033 ученика из школы...
Математика
Помогите! Срочно с задачей! В школе были младшие и старшие классы. Старших классов всего 9, а младших 11. В младших классах всего 987 учеников, а в старшых 523 это половина старших классов. Директор выгнал 2033 ученика из школы. Сколько учеников осталось? Помогите срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
523×2=1046(уч.)-старшие классы 1046+987=2033(уч)-всего 2033-2033=0
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