Помогите! Срочно с задачей! В школе были младшие и старшие классы. Старших классов всего 9, а младших 11. В младших классах всего 987 учеников, а в старшых 523 это половина старших классов. Директор выгнал 2033 ученика из школы...

Математика

Помогите! Срочно с задачей! В школе были младшие и старшие классы. Старших классов всего 9, а младших 11. В младших классах всего 987 учеников, а в старшых 523 это половина старших классов. Директор выгнал 2033 ученика из школы. Сколько учеников осталось? Помогите срочно!!!

Автор: Гость