Сделать синтаксический разбор предложений: 1. Взглянул мальчик в зеркало и чуть ??е упал. 2. Увидел Петя Зубов, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. 3. Выросла у него седая окладистая борода, усы. 4. Морщи...

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Сделать синтаксический разбор предложений: 1. Взглянул мальчик в зеркало и чуть ??е упал. 2. Увидел Петя Зубов, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. 3. Выросла у него седая окладистая борода, усы. 4. Морщины покрыли сеткою лицо.

Автор: Гость