Сделать синтаксический разбор предложений: 1. Взглянул мальчик в зеркало и чуть ??е упал. 2. Увидел Петя Зубов, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. 3. Выросла у него седая окладистая борода, усы. 4. Морщи...
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Сделать синтаксический разбор предложений: 1. Взглянул мальчик в зеркало и чуть ??е упал. 2. Увидел Петя Зубов, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. 3. Выросла у него седая окладистая борода, усы. 4. Морщины покрыли сеткою лицо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Взглянул(глагол,сказ)мальчик(сущ,подлежащие,им.пад.)в зеркало(сущ,определение,вин.пад)и чуть не упал(глагол,сказ)-предложение повестовательное,не восклицательное,союзное,не слож.) 2.Увидел(гл.сказ.)Петя Зубов(сущ,подлеж.,им.пад)что превратился(гл.,сказ)он(местоимение,подлежащие)в высокого(прил.,определение)худого(прил.,определение)бледного(прил,определение)старика(сущ,дополнение,вин.пад)-предложение повестовательное,не воскл.,слож) 3.Выросла(гл,сказ)у него(мест.,родительный пад.)седая(прил,определение)окладистая(прил,определение)борода(сущ,подл,им.пад)усы(сущ,подл,им.пад.)-предложение повестовательное ,не воскл.,безсоюз,не слож) 4.Морщины(сущ.подл.им.пад)покрыли(гл,сказ)сеткою(сущ,дополнение,творительный падеж)лицо(сущ,дополнение,вин.пад.)-предложение повестовательное,не воскл.,безсоюс,не слож Я старалась)
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