Как почеркнуть слоги с твердым шипящим звуком
Русский язык
Как почеркнуть слоги с твердым шипящим звуком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что за слово?Нужно подчеркнуть так возьмём например слово чудеса .Букву ч подчёркиваем одной двумя чертами а у одной чертой.
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